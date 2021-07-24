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دولة عربية تخفض سن التلقيح ضد كورونا إلى 12 عاماً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، عن تخفيض سن التلقيح ضد إلى 12 عاما، اعتبارا من الأحد.
وقالت في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك، إنها "قررت تخفيض سن التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 إلى عمر 12 سنة اعتبارا من الأحد 25 يوليو 2021، ودون موعد مسبق".

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أيضا أن "التطعيم سيكون اختياريا بلقاح فايزر، تحديدا للفئة العمرية أقل من 18 سنة، وبموافقة ولي الأمر".


وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية خلال الشهرين الماضيين إعطاء من هم في سن 12 عاما اللقاح المضاد لفيروس كورونا وخصوصا فايزر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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