السعودية تعلن تدمير 3 'طائرات مفخخة' أطلقها الحوثيون

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".