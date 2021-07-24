الكاميرون.. مقتل 6 جنود بهجوم إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تلفزيون "سي.آر.تي.في" الرسمي في الكاميرون، أن 6 جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب 4 في هجوم شنه إرهابيون على موقع الجيش شمال البلاد.

والهجوم هو الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد جماعة بوكو حرام الإرهابية، ومسلحين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.



وقال لازار ندونجو، وهو مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال، لرويترز: إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع الجيش في ساجمي صباح اليوم، وكانوا على متن ست أو سبع مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلا، لقد كان هجوما كبيرا".

وأعلن التلفزيون الرسمي حصيلة القتلى على موقعه في "تويتر"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وقال مصدران عسكريان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لرويترز إن ثمانية جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب عدد آخر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد المتورطين في تأجيج النزاع المسلح غربي الكاميرون، المستمر منذ 4 أعوام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تم فرض قيود على منح تأشيرات للمتهمين بتأجيج العنف في غرب الكاميرون، الذي يشهد منذ 4 سنوات مواجهات ضارية بين الجيش والانفصاليين الناطقين بالإنجليزية.

ومنذ سنوات، تشعر الأقلية الناطقة بالإنجليزية في المناطق الواقعة بأقصى الغرب، بالتهميش من جانب الغالبية الناطقة بالفرنسية والرئيس بول بيا الذي يحكم منذ 38 عاما.

في السنوات الأربع الماضية قتل أكثر من 3500 شخص، وفر أكثر من 700 ألف من ديارهم هربا من النزاع.