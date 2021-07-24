مصرع 58 شخصا بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة بمقاطعة خنان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 58 شخصا مصرعهم و أعتبر 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول أمطار موسمية غزيرة على مقاطعة خنان الصينية وسط تواصل أعمال الإنقاذ.



و ذكرت إدارة الطوارئ المحلية اليوم أنه منذ 16 يوليو الجاري تضرر أكثر من تسعة ملايين شخص في المقاطعة جراء الأمطار الغزيرة .

و أرسلت لجنة الصحة الوطنية الصينية مجموعة من الخبراء إلى خنان لتوجيه أعمال الاغاثة من الكوارث المتعلقة بالصحة.. فيما خصصت وزارتا المالية و إدارة الطوارئ في الصين 100 مليون يوان /حوالي 15 مليون دولار/ للإغاثة من الكوارث.

يأتي ذلك فيما عادت الحياة إلى طبيعتها بمدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين مع تراجع معدل هطول الأمطار في أعقاب استعادة محطات الاتصالات الأساسية بالمدينة التي تضررت في الكارثة بالكامل اعتبارا من بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

ومن المتوقع أن يتم إعادة الطاقة إلى جميع السكان المتضررين اليوم على أن تعود إمدادات المياه بشكل عام إلى طبيعتها يوم غد الأحد.

و استأنفت أكثر من 85 في المائة من وسائل النقل العام المحلية العمل اعتبارا من بعد ظهر يوم أمس الجمعة غير أن مترو الأنفاق لا يزال مغلقا لإجراء الإصلاحات.