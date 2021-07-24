شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. تسجبل 5140 إصابة بـ" كورونا " و5 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل خمس وفيات جديدة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم مقارنة بـ17 حالة وفاة أمس بينما شهد العدد اليومي للإصابات تراجعا طفيفا بعدما سجلت إيطاليا 5140 حالة مقابل 5143 أمس.



و سجلت إيطاليا 127942 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.. فيما سجلت 4.3 مليون إصابة حتى الآن.