شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طلب إحاطة على مائدة "صحة النواب" بشأن المستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عدد 15 طلب إحاطة خلال اجتماعيها التى ستعقدهما غدا الأحد، وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن تأخير تطوير شبكات الغاز بمستشفى الجمالية دقهلية، وبشأن توفير أجهزة لمستشفى الجمالية دقهلية المركزى، ومن النائب سمير السيد عبد المقصود، بشأن التأخر فى إنشاء مبنى جديد لقسم الاستقبال بالمبنى القديم بمستشفى منية النصر المركزى بالرغم من صدور قرار إزالة له.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب السيد الخضر على جوهر، بشأن إنشاء مستشفى ديسط لخدمة محافظات دمياط والدقهلية والغربية فى خطة 2021/2022، وبشأن الموافقة على تشغيل مستشفى المنصورة العام وتحديد ميعاد زمنى للتشغيل، وطلب إحاطة من النائب مجدى محمد على الأمير، بشأن توقف الأعمال بمستشفى حميات المطرية دقهلية وأصبحت مهجورة، وطلب إحاطة من النائب أسامة محمد عبد العاطى متولى، بشأن استكمال مستشفى المقاطعة المركزى وعدم تحويل وحدة طب الاسرة بكفر غانم كفر العتاينة صدفا إلى مستشفى مركز بالسنبلاوين دقهلية.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد محمد سلام الشرقاوى، بشأن تقاعس وزارة الصحة فى افتتاح مستشفى المنصورة التخصصى، ومن النائب مكرم رضوان، بشأن عدم استجابة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على استكمال أعمال اللجنة المشكلة لنقل تبعية مستشفى بنى عبيد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017، ومن النائبة راوية مختار، بشأن معرفة خطة إدارة العلاج الحر نحو المستشفيات الخاصة التى تعاملت مع مرض فيروس كورونا من حيث تفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان، ومن النائب أشرف أمين عبد العليم أحمد، بشأن تحويل مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لمستشفى تابع للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وتنظر اللجنة أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تقاعس وزارة الصحة فى تفعيل وتطوير خدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية بحى المرج، وطلب إحاطة من النائب عبد النعيم حامد محمود إبراهيم، بشأن إنشاء مركز طبى عزبة الوالدة بحلوان، وطلب إحاطة من النائب كريم رزق الله، بشأن هدم مستشفى بنى مزار منذ ثلاث سنوات ولم يتم الانتهاء منها، وطلب إحاطة من النائب أحمد حته، بشأن عدم إقامة مستشفى للتأمين الصحى بمركز مغاغة– المنيا.