شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبحث طلبات العاملين المؤقتين وتطوير طرق وإغلاق مول الترجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن، إغلاق مول الترجمان الكائن بحى بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذى تمتلكه الشركة القابضة للنقل البرى بنسبة 86% والباقى مقسم بين مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة فى ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحى بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن لهم، وبشأن كوبرى بولاق أبو العلا المعدنى الذى تم تفكيكه فى أواخر التسعينات من القرن الماضى وتم وضعه أسفل كوبرى الساحل دون أية حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحى، كما كان معلن من محافظة القاهرة.

وتجتمع لجنة الإدارة المحلية بعد غد، الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن: قيام شركة الكهرباء ( هندسة كهرباء طلخا) بتركيب كابلات أرضى قوة 11000 فولت بقريتى (بساط مركز طلخا) (بطرة ـ بسنديلة) محافظة الدقهلية، غير مطابق للمواصفات وبدون اتخاذ إجراءات صحيحة كما أقرت بذلك اللجنة المشكلة لمراجعة الامر من المحافظة.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن: تهالك طريق المروحة قرية سيدى عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة، وتقاعس وزارة الموارد المائية والرى عن تنفيذ أعمال التكاسى وحماية الجسور وتطوير المجرى المائى الذى يمر بجوار هذا الطريق.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن: عدم تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، بالرغم من صدور قرار وزير المالية خلال شهر أغسطس 2017 لنقلهم على بند 2/3 أجور موسميين.