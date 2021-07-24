شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تنظر 6 طلبات إحاطة بشأن إحلال مساجد وتثبيت خطباء المكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تبدأها باجتماعين غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن تعيين عمال المساجد التي ليس بها عمال، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إحلال وتجديد مسجد الجزارية بأبو شحاتة التابعة لمدينة الإسماعيلية.

وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعاتها يوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن مشكلة خطباء المكافأة والذي يبلغ عددهم آلافاً من الخطباء، والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن خطباء المكافأة غير العاملين بالقطاع الحكومي بوزارة الأوقاف.

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا عبدالله غازي، بشأن أراضي مركز ومدينة نبروه المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن شراء قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية لإقامة وحدة صحية بقرية الصباح التابعة لمركز قليوب، التي يبلغ التعداد السكاني فيها حوالى 50 ألف نسمة ونظراً لعدم وجود أرض أملاك دولة.