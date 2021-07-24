خلال أسبوع.. ضبط 76 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود عن ضبط 6279 قضية تموينية متنوعة و1675 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 12 ألفا و221 أرجيلة، وغلق 5823 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما تم ضبط 76 ألفا و199 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ75 ألفا و902 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 297 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.