"لا يشبه عقار الأزاريطة".. اللجنة الهندسية تكشف الحالة الفنية لـ"عقار الإسكندرية المائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف الدكتور محمود التوني، مسئول اللجنة الهندسية المسئولة عن فحص العقار المائل في حي الجمرك بالإسكندرية، آخر التطورات الخاصة بالحالة الهندسية للعقار.

وأوضح التوني أن العقار حالته أقل تضررًا من عقار الأزاريطة الذي شهد حالة مماثلة في الأسكندرية منذ فترة، موضحًا أن القرار الخاص بالعقار سوف يصدر بشكل رسمي عقب الانتهاء من كتابته.

وأضاف أن اللجنة سوف تصدر قرارها الفني فقط، بينما تنفيذ تلك القرارات منوط بالجهات التنفيذية المختصة في ضوء المصلحة العامة، مرجحًا أن يتم إزالة الأدوار العليا من العقار.

وأصدرت الأجهزة المحلية في حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية قرارات عاجلة بقطع المرافق عن العقار الذي شهد وقوع ميل مفاجئ اليوم السبت في منطقة السيالة بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، ميل بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقا وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر فيما أخلى الحي العقار والعقارات المجاورة له.

كما قررت الأجهزة المعنية إخلاء 4 عقارات في محيط العقار المائل، وذلك تحسبًا لوجود تطورات في الواقعة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغطية مباشرة لموقع العقار الذي شهد وقوع الميل المفاجئ.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد حدوث ميل بعقار بشارع خطاب بمنطقة السبالة وانفصاله عن العقار المجاور له، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وقال الأهالي إن السكان سمعوا صوت فرقعة وهرعوا إلى مغادرة المبنى عقب وقوع الميل المفاجئ، وتبين من الفحص، إن العقار المشار إليه حديث البناء ومكون أرضي و16 طابقا، وحدوث ميل وانفصاله عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقا، وحدوث تصدع وشروخات به وذلك دون إصابات أو خسائر حتى الآن.

وأصدر حي الجمرك قرارا بإخلاء العقار من السكان، ويجرى حاليا تنفيذ القرار بالعقار وعدد من العقارات المجاورة له، لحين التأكد من سلامة العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

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