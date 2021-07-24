40 % من الألمان لا يثقون بمرشحي المستشارية

قبل نحو شهرين على توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، أظهر استطلاع للرأي أن 17 % فقط منهم يعتقدون أن مرشح التحالف المسيحي لخلافة أنجيلا ميركل في منصب المستشارية، أرمين لاشيت، قد تعلم الدروس المستفادة من كارثة الفيضانات.

حزب الخضر

ووجد الاستطلاع، الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية، أن 25 % من الألمان يضعون ثقتهم في مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك، بينما أعرب 20 % آخرون عن ثقتهم في أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال ما يقرب من 40 % إنهم لا يثقون بهؤلاء المرشحين الثلاثة الرئيسيين لشغل منصب المستشارية. وبدت الأمور أفضل قليلا بين مؤيدي حزب كل مرشح. ورغم ذلك كان لاشيت هو الأضعف من بين الثلاثة، حيث حصل على تأييد 48 % من أنصار المحافظين (التحالف المسيحي)، بينما تجاوز دعم شولتس وبيربوك بين أنصار حزبيهما نسبة 70 %.

وشمل الاستطلاع 5040 ألمانيا خلال الفترة من 21 حتى 23 يوليو الجاري. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.

أسبوع الفيضانات

عقب حوالي أسبوع من الفيضانات الهائلة التي ضربت غرب ألمانيا، قد يواجه السكان في ولايتي راينلاند-بفالتس وشمال الراين-ويستفاليا مزيدًا من الأمطار الغزيرة في المناطق الأكثر تضررًا هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يشارك لاشيت، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، في حفل للمشاهير لجمع تبرعات لصالح ضحايا الفيضانات، والذي تم بثه على محطة البث الخاصة «سات1» السبت.

وأودت كارثة الفيضانات بحياة أكثر من 170 شخصًا.