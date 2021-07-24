الخارجية الفلسطينية: انتهاكات إسرائيل جرائم ضد الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ردود الفعل والمواقف الدولية الحالية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل بوادر إيجابية لفهم حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

أبشع أشكال الانتهاكات

أوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، أن إسرائيل تجمع بين أبشع أشكال الانتهاكات التي تصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي الاستعمار، والتطهير العرقي، والفصل العنصري (الأبارتهايد)، مشيرةً إلى أن تقاعس هيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم الاحتلال يجعل إسرائيل كقوة احتلال تتمادى في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي، وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

جرائم الاحتلال

دعت الخارجية الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، معربةً عن إدانتها للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها، وما يرافقه من انتهاكات وجرائم نهب وسطو بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية وقمع أي مسيرات سلمية.

التوسع الاستيطاني

تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية احتجاجات أسبوعية كل يوم جمعة ضد التوسع الاستيطاني غالبًا ما تتحول إلى صدامات مع الجيش الإسرائيلي، وقد قتل فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن صبيا ذا 17 عاما توفى مساء الجمعة بعد ساعات من إصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.

320 إصابة

بحسب الوزارة فإن الفتى كان قد نقل في حالة حرجة عصر الجمعة إلى مستشفى سلفيت الحكومي جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه جنود الجيش الإسرائيلي، وأدخل لغرف العمليات قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع 320 إصابة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيتا وأوصرين قضاء نابلس.

مواجهات الجمعة

- 320 إصابة في بلدتي بيتا وأوصرين قضاء نابلس

- وفاة شاب وإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.