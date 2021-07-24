تمديد عقد مشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام

مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع «مسام» عاما، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، وذلك بـ125 مليونا و981 ألف ريال سعودي، بما يعادل 33 مليونا و595 ألف دولار أمريكي.

تنفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فرق يمنية تم تدريبها على إزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام. كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله الربيعة: تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساسا من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن، نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي صنعتها وزرعتها الميليشيات الحوثية بطريقة عشوائية وغير مسبوقة، وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة، موضحا معاليه أن المشروع تمكّن حتى اليوم من انتزاع 263.428 من الألغام والقذائف المتنوعة.