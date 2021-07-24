حجاج بيت الله الحرام ينهون أداء مناسكهم بيسر وسهولة

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وام)

أنهى حجاج بيت الله الحرام أمس الأول، أداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وسهولة، وذلك وسط منظومة متكاملة الخدمات والإجراءات الاحترازية، مختتمين بذلك موسم حج ناجح لم يشهد أي تفش لفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة الأخرى.

وذكر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» في تقرير له من الأراضي المقدسة أن قصة نجاح حج هذا العام بدأت مع تحديد أعداد الحجيج بـ60 ألف حاج من المقيمين في المملكة العربية السعودية ممن استكملوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في إجراء أقرته المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج، ومنع أي تفش للفيروس قد ينتج عن الأعداد الكبيرة المعتادة. وأوضح أنه إلى جانب تحديد الأعداد، استحدثت المملكة العديد من التطبيقات والتقنيات الحديثة التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بسهولة، وأسهمت في تحقيق متطلبات التباعد الاجتماعي منها «بطاقة الحج الذكية» التي تم تصميمها لربط العمليات والخدمات المقدمة للحجاج وتعمل البطاقة عبر تقنية اتصال المجال القريب «NFC» التي تسمح بقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر المقدسة، وتضم العديد من الخصائص والميزات كإرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.