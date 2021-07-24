«الرئاسي الليبي»: متمسكون بالانتخابات ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي أمس، السبت مع أعيان القبائل في طبرق، وذلك لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستمع المنفي للمشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين، كمشاكل المياه والكهرباء وتحديات مجابهة فايروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جهتهم، أكد أعيان القبائل على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي واستعدادهم للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

في غضون ذلك، حث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي، على التسجيل بكثافة في الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية القادمة لأنها قرار الشعب وحقه في التغيير، مؤكداً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية على تهيئة كل الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيقف بكل قوة ضد كل من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي.