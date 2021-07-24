ارتفاع حصيلة وفيات الأمطار الموسمية في الهند

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ارتفعت حصيلة قتلى انزلاقات التربة وانهيار مبان تسببت بها أمطار موسمية غزيرة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الهندية اليوم السبت.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 115 شخصا لقوا حتفهم في قرى عدة. كانت حصيلة سابقة مؤقتة أفادت بمقتل 79 شخصاً على الأقل في غرب الهند جراء أمطار موسمية.

وأجلي أكثر من 135 ألف شخص ولا يزال عشرات في عداد المفقودين بعد الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيارات وفيضانات في غرب الهند، وخصوصا في محيط مدينة بومباي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وما يزال رجال الإنقاذ يبحثون، اليوم السبت، في الوحل والركام آملين في العثور على ناجين بعد انزلاقات تربة وفيضانات.

ووقع انزلاق للتربة في قرية «تالييه» في جنوب بومباي أدى إلى انهيار مبنيين إسمنتيين وعشرات المنازل في دقائق، كما قال شهود.

وأوضح مسؤولون أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في العديد من مناطق ولاية كارناتاكا (جنوب غرب) ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى إجلاء تسعة آلاف شخص.

كذلك، تم الإبلاغ عن وقوع ثمانية انزلاقات تربة، من بينها واحد أدى إلى خروج قطار عن مساره. وأصدر خبراء الأرصاد إنذاراً أحمر للمناطق الساحلية، وتوقعوا أن تستمر الأمطار الغزيرة لثلاثة أيام أخرى.