الجزائر ستنتج محليا لقاحا مضادا لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر، اليوم السبت، أن البلاد ستنتج محليا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد في وقت يُسجّل تسارع في وتيرة تفشي الوباء في المنطقة.

وجاء في بيان للوزارة أن وفدا من الخبراء الصينيين وصل الجمعة إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة في زيارة ترمي إلى "تفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كوفيد-19".

وأوضح البيان أن الوفد سيطّلع "على مستوى الوحدة الإنتاجية التابعة لمجمع صيدال".

ووصفت الوزارة الزيارة بأنها "محطة جد هامة في روزنامة إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر".

وسيكون "سينوفاك" اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتقرر إنتاجه محليا في الجزائر. فقبل أشهر، أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 1305 إصابات جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و868.

وكشفت وزارة الصحة، في بيان لها، عن رصد 16 حالة وفاة جديدة.

وسجّلت البلاد، أمس الجمعة، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بلغت 1350 إصابة، وفق وزارة الصحة.

ومنذ منتصف يوليو، تسجّل الجزائر أرقاما قياسية على صعيد الإصابات اليومية.

واليوم السبت، أعلن معهد "باستور" الجزائري أنه تسلّم 2,4 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكوفيد-19، ما يرفع إلى ستة ملايين عدد الجرعات التي تلقاها إلى الآن والتي تشمل لقاحات "سبوتنيك-في" و"سينوفاك" و"سينوفارم".

وبعد نحو ستة أشهر على إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تقتصر على نحو عشرة بالمئة نسبة المطعمين ضد كوفيد-19 في البلاد البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.