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تجدد الأمطار في ألمانيا يهدد بفيضانات جديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعد حوالي أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا، بدأت الأمطار تهطل مرة أخرى في المناطق المنكوبة هناك مهددة بكارثة جديدة.
وعرضت السلطات على سكان هذه المناطق في ولاية "راينلاند بفالتس" إخلاء منازلهم، لكن الوضع لم يتفاقم بنفس الصورة التي حدثت الأسبوع الماضي، كما قالت رئيسة فريق الحماية من الكوارث، بيجونا هيرمان.
أما في ولاية شمال "الراين ويستفاليا"، فلا تتوقع خدمة الأرصاد الجوية الألمانية كارثة عواصف جديدة في نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، فقد تنشأ مشاكل بدءا من مساء اليوم السبت في مناطق متفرقة تضررت بالفعل من جراء الفيضانات السابقة.
وقالت هيرمان، إن من المتوقع، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية، هطول الأمطار بمقدار 30 إلى 40 لتراً كحد أقصى للمتر المربع خلال النهار بولاية "راينلاند بفالتس"، إلا أن الطقس قد يتدهور بدءاً من السادسة صباح الأحد.
وأوضحت هيرمان أن الوضع لا يمكن مقارنته بالأسبوع الماضي "لكن لدينا نظام صرف صحي لم يعد يعمل".
وأضافت قائلة إنه لذلك سيكون للأمطار تأثير مختلف عما كان عليه الحال قبل عشرة أيام، مبينة أنه بسبب الطقس لن يتمكن المساعدون من العمل بشكل مكثف كما كان من قبل.
وبحسب هيرمان، يجب استخدام المساعدين في حملة مكثفة لإزالة النفايات. كما يتعين العمل على إصلاح نظام الصرف الصحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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