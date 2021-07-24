التحالف يدمّر 3 مسيرات حوثية أُطلقت باتجاه جنوب السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

مشيراً إلى أنه يتخذ “الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية”.

يذكر أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط “عمل عدائي وشيك”.