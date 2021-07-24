كورونا يستشري في إيران.. والوفيات اليومية إلى أعلى مستوى لها

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت 24 يوليو (تموز)، عن وفاة 259 شخصًا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات منذ بدء الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما أفاد المسؤولون المحليون في مختلف المحافظات الإيرانية عن تدهور الأوضاع الصحية في محافظاتهم، ويأتي ذلك وسط استمرار الشجار بين المسؤولين الإيرانيين حول اللقاح.

وبناءً على إعلان “الصحة” الإيرانية فقد ارتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في إيران حتى الآن إلى 88532 وفاة.

وأعلنت الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 18632 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية تم حجز أكثر من 2500 منهم في المستشفيات.

وأكدت الإحصاءات الرسمية أن 4784 مصابًا بكورونا يخضعون للرعاية المركزة في المستشفيات الإيرانية.

وفي الوقت الحالي، تمر 232 مدينة إيرانية في الوضعية الحمراء من المرض، بينما هناك 117 مدينة في الوضعية البرتقالية و99 مدينة في الوضعية الصفراء.

من جانبه، وصف علي رضا زالي، رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران، أوضاع تفشي الفيروس في هذه المحافظة بأنها “حمراء بشدة وخطيرة”.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا”، اليوم السبت، أكد “زالي” أن مؤشرات تفشي فيروس كورونا “تتزايد” في محافظة طهران.

وأضاف: يرقد حاليًا أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا في مستشفيات طهران، وهناك يوميًا أكثر من 20 ألف مريض يراجعون المراكز العلاجية في طهران.

كما تشهد محافظات إيرانية أخرى بما في ذلك كيلان وفارس وخوزستان، تصاعدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن أمرالله مرداني، أمين مجلس الصحة في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، عن ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بكورونا بنسبة 30 في المائة، مما أدى إلى تخصيص 4 مستشفيات أخرى في المدينة لحجز مرضى كورونا.

من جهة أخرى، أعلن علي رضا زالي، رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران، اليوم السبت، عن تأخر عملية التطعيم في طهران لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، ورغم هذه الأوضاع لا يزال المسؤولون الإيرانيون في شجار حول لقاح كورونا واستيراده.

وفي أحدث تطور لهذا الشجار، وصف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، كيانوش جهانبور، تصريحات مساعد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، حول منع استيراد اللقاح بأنها “تسجيل رقم قياسي في الكذب والهراء”.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا مقطع فيديو من تصريحات محمد شريف ملك زاده، المساعد السابق لأحمدي نجاد، تطرق خلالها إلى منع الحكومة استيراد 15 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” إلى إيران، وأضاف: “لقد أعطونا 15 مليون سبوتنيك للتطعيم في سيستان وبلوشستان بسرعة، لكنهم لم يسمحوا بالاستيراد”.

ونشر “جهانبور” مقطع الفيديو المذكور على حسابه في “تويتر” وعلق ساخرًا: “الهراء” حول استيراد لقاح يتجاوز الـ15 مليون جرعة، بحسب إيران إنترناشونال.