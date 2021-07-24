بايدن يحذر من التهاون مع دلتا.. “إنها ليست نكتة”

- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 9:34 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من التهاون في التعامل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تحمل اسم “دلتا”، مشيرا إلى أنها ليست نكتة.
وغرد بايدن، عبر حسابه على “تويتر” موجها حديثه للشعب الأميركي: سلالة دلتا ليست نكتة، مضيفًا “يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومن تحبونهم من هذا الخطر”.
كما دعا بايدن الأميركيين إلى الإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد سجلت 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.