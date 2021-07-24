البرهان يؤكد حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

