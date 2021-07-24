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شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان اليوم السبت، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتهنئته بالعيد الوطني لبلاده بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952.
وتمنى البرهان للشعب المصري مزيداَ من التقدم والتطور والنماء.