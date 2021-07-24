انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تدمير 3 'طائرات مفخخة' أطلقها الحوثيون تجاه المملكة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه جنوب السعودية.
وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية".
وأضاف أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".