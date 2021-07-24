التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن الامتحانات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، عن استكمال الجامعات إجراءاتها الخاصة بالامتحانات المقررة يوم غد واستنفار ملاكاتها للإسهام في الوعي الصحي.



وقالت الوزارة في توضيح إن "الجامعات العراقية استكملت إجراءاتها واستعداداتها الخاصة بالامتحانات النهائية على المستوى الإلكتروني والحضوري بأعلى مستوى من الموائمة بين الحالة الأكاديمية العلمية والالتزام بالتوصيات التي وجهت بها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضافت "وانطلاقا من حرصها على أداء مسؤولياتها تعلن وزارة التعليم والبحث العلمي استنفار جامعاتها وملاكاتها وباحثيها للإسهام في الوعي الصحي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات وزارة الصحة وتلبية ما يسد حاجتها من الملاكات المؤهلة في جميع الاختصاصات الطبية والصحية والتقنية وتقديم الخدمات العلمية والبحثية والمختبرية والاستشارية اللازمة".

كما اعلنت الوزارة عن "رفد مؤسسات الدولة كافة بنتائج البحوث المختصة والحلول الممكنة في مجالات التنمية ومواجهة التحديات وخدمة المجتمع".

وكانت وزارة التعليم العالي اصدرت، اليوم السبت، جملة قرارات تخص الامتحانات النهائية، منها إجراء جولات ميدانية لرؤساء الجامعات قبل يوم من انطلاق الامتحانات للقاعات التي ستجرى فيها الاختبارات، وتوفير مستلزمات الجانب الصحي من المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة ومياه الشرب وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.