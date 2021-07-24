إيران.. احتجاجات بمدينة بجنورد دعما لمظاهرات خوزستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت مقاطع فيديو، مساء السبت، خروج احتجاجات في مدينة "بجنورد" مركز محافظة خراسان الواقعة شمال شرقي إيران.

وذكر نشطاء إيرانيون، أن هذه الاحتجاجات في مدينة بجنورد جاءت دعماً للمحتجين في محافظة خوزستان جنوبي إيران الذين يطالبون بتوفير المياه.



وهتف المحتجون في بجنورد "الإيراني يموت ولا يقبل الذل"، وهو شعار تم استخدامه في عدة احتجاجات سابقة ضد النظام الذي يشن حملة أمنية ضد أي احتجاجات.

وفي سياق متصل، قالت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة في حسابها الرسمي على "تويتر"، إن انتشاراً أمنياً في محافظة أردبيل شمال إيران تحسباً لاحتجاجات شعبية.

كما أضافت القناة نقلاً عن مصادر محلية في أردبيل، أن السلطات قطعت شبكة الإنترنت عن أجزاء واسعة من المحافظة.

ومنذ 15 من يوليو/تموز الجاري يتظاهر المحتجون في مدن خوزستان جنوبي إيران، للمطالبة بتوفير المياه، فيما شنت السلطات حملة قمع ضدهم أسفرت عن مقتل 9 متظاهرين، واعتقال أكثر من 100 شخص آخر فضلاً عن جرحى.