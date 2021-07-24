اخبار العالم

البرهان يؤكد حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يؤكد حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده الراسخ على العمل مع مصر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان اليوم السبت، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتهنئته بالعيد الوطني لبلاده بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952.

وتمنى البرهان للشعب المصري مزيداَ من التقدم والتطور والنماء.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا