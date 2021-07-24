شكرا لقرائتكم خبر عن 13 اقتراح برغبة أمام "شكاوي النواب" لإنشاء كباري وطرق وتطوير مزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، يوم الأحد الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، عدد 13 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين خليفة رضوان، إلهامي البارودي، بشأن إنشاء طريق سوهاج الوادي الجديد بطول 140كم أمام مطار سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز محمد، بشأن ضرورة وقوف قطاراتأرقام (157 الأقصر - الإسكندرية، 977 الفاخر، 1903 الفاخر في محطة مركز ومدينة المنشأة - محافظة سوهاج، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء سليمان، الأول: بشأن غلق مزلقان شارع رياض – بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، وإنشاء كوبرى کهربائی لمرور المشاة بدلا منه، والثاني: بشأن توسعة وازدواج طريق (أسيوط - درنكة - الغنايم)، وطريق (أسيوط ديروط الزراعي)، وطريق (أسيوط - سوهاج الزراعي )، وعمل مطبات صناعية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق أسيوط - البداري - محافظة أسيوط.

وتتاقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يحيى محمد كدواني، بشأن توفير الاعتمادات المالية لرفع كفاءة وتوسعة طريق الجيش (القاهرة / الكريمات)، والذي يربط الشمال بالجنوب، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبد الجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد البكاتوش - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة - رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) ضمن خطة التجديدات الحالية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء كوبري مشاة على الطريق الزراعي (الإسكندرية القاهرة ) أمام قرية بردلة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة".

كما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن إقامة أربعة كباري بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبرى من شارع المطار إلى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازی- محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عصام موسی، بشأن تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبري القبة - سرای القبة - حمامات القبة- حدائق الزيتون حلمية الزيتون - المطرية عزبة النخل)، وإنشاء عدد من كبار المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة - محافظة القاهرة .