تعرف على الطقس المتوقع غداً الأحد في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.



حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 15:22 والمد الثاني عند 01:34 والجزر الأول عند الساعة08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:07 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الاول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:01 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 35 55 20

دبي 43 36 50 25

الشارقة 45 34 55 25

عجمان 44 36 65 30

أم القيوين 45 33 65 30

رأس الخيمة 42 34 70 35

الفجيرة 43 33 80 35

العين 45 34 55 20

ليوا 47 32 60 15

الرويس 44 33 65 25

السلع 45 32 70 20

دلما 42 34 75 25

طنب الكبرى 41 32 80 30

طنب الصغرى 41 32 80 30

أبو موسى 41 32 80 30 .