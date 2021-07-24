مقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباكات شرقي إيران

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قتل أربعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد، وفقا لما أفادت به وسائل اعلام إيرانية رسمية، السبت.



وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن القتلى سقطوا في اشتباك مع "الأشرار" في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان ساء الجمعة"، مضيفة أن تفاصيل أكثر بشأن الحادث ستعلن في وقت لاحق.

ويقع الموقع الذي حصلت فيه الاشتباكات على بعد 1250 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران، بحسب وكالة "إرنا".

وكانت المنطقة مسرحا لمواجهات بين الحين والآخر بين مسلحي البلوش والقوات الإيرانية.

وتشتبك قوات الأمن الإيرانية أيضا هناك مع مهربي مخدرات في المنطقة التي تقع على طريق رئيسي لتهريب الأفيون والهيروين الأفغاني