5494 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 5494 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 575162 حالة في المغرب.



ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 27932 فحصاً خلال المدة نفسها، قد بلغ 6743750 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس (آذار) من العام الماضي، وفقاً لما ذكره موقع "هسبرس" الإلكتروني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9559

وتم التأكد من 1604 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 542078.