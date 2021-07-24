الأردن يكشف جنسيات المتسللين من أراضيه إلى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن "الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود لإسرائيل جميعهم من جنسيات أجنبية، وليس بينهم أي أردني".

وقالت الخارجية الأردنية على لسان متحدث باسمها، إن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن إلقاء القبض على مواطن تسلل إلى إسرائيل من الأردن، والبحث جار عن أربعة آخرين مشتبه في أنهم تسللوا برفقته.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تقوم قوات الأمن بأعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم تسللوا من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل حيث ألقت قوات الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحًا".

وتابع: "تقوم القوات في هذه الساعة بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم".

وبدورها قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحديث يدور كما يبدو عن مهاجرين.

ولاحقا قال أدرعي في بيان: "في ختام أعمال ملاحقة واسعة بمشاركة قوات الأمن الأخرى ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على المشتبه فيهم الخمسة الذين تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية".

وأضاف: "لم يوجد بحوزة المشتبه فيهم أي نوع من السلاح ويتم استجوابهم في المكان".

والخميس أيضًا، أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على شخصين تسللا من لبنان.