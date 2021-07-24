النمسا تسجل 394 إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و عدم حدوث حالات وفاة بسبب تداعياته خلال الـساعات الـ 24 الماضية ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند مستوى 10.731 شخصًا.



و قالت وكالة الصحة النمساوية في هذا الصدد إن معدل الإصابة بالفيروس في 7 أيام لكل 100 ألف نسمة بلغ 28.9 حالة و أوضحت أن الرقم الأعلى لمعدل الإصابات مازالت تسجله مدينة سالزبورغ السياحية بواقع 73.5 حالة تليها العاصمة فيينا بمعدل 37.3 إصابة.

و أكدت أحدث أرقام رسمية نمساوية تسجيل 655.589 إصابة بالفيروس منذ تفشي وباء كورونا في النمسا تعافى منهم 640.430 شخصًا فيما تلقى 5.202.260 شخصا تطعيمًا واحدا على الأقل بواقع 58.2% من إجمالي عدد السكان مع تحصين 4.235.655 بنسبة 47.4٪ من تعداد السكان بشكل كامل.