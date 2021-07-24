اخبار العالم

النمسا تسجل 394 إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا تسجل 394 إصابة بفيروس ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و عدم حدوث حالات وفاة بسبب تداعياته خلال الـساعات الـ 24 الماضية ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند مستوى 10.731 شخصًا.

 

و قالت وكالة الصحة النمساوية في هذا الصدد إن معدل الإصابة بالفيروس في 7 أيام لكل 100 ألف نسمة بلغ 28.9 حالة و أوضحت أن الرقم الأعلى لمعدل الإصابات مازالت تسجله مدينة سالزبورغ السياحية بواقع 73.5 حالة تليها العاصمة فيينا بمعدل 37.3 إصابة.

 

و أكدت أحدث أرقام رسمية نمساوية تسجيل 655.589 إصابة بالفيروس منذ تفشي وباء كورونا في النمسا تعافى منهم 640.430 شخصًا فيما تلقى 5.202.260 شخصا تطعيمًا واحدا على الأقل بواقع 58.2% من إجمالي عدد السكان مع تحصين 4.235.655 بنسبة 47.4٪ من تعداد السكان بشكل كامل.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا