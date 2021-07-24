مقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري خلال اشتباكات شرقي إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قتل أربعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد، وفقا لما أفادت به وسائل اعلام إيرانية رسمية، السبت.



وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن القتلى سقطوا في اشتباك مع "الأشرار" في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان ساء الجمعة"، مضيفة أن تفاصيل أكثر بشأن الحادث ستعلن في وقت لاحق.

ويقع الموقع الذي حصلت فيه الاشتباكات على بعد 1250 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران، بحسب وكالة "إرنا".

وكانت المنطقة مسرحا لمواجهات بين الحين والآخر بين مسلحي البلوش والقوات الإيرانية.

وتشتبك قوات الأمن الإيرانية أيضا هناك مع مهربي مخدرات في المنطقة التي تقع على طريق رئيسي لتهريب الأفيون والهيروين الأفغاني