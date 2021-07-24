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5494 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5494 إصابة جديدة بفيروس بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 5494 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 575162 حالة في المغرب.

 

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 27932 فحصاً خلال المدة نفسها، قد بلغ 6743750 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس (آذار) من العام الماضي، وفقاً لما ذكره موقع "هسبرس" الإلكتروني.

 

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9559

 

وتم التأكد من 1604 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 542078.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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