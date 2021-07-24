شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعين يومي الأحد والاثنين، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.

وسيحضر الاجتماع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمسئول عن شئون المدارس الخاصة في الوزارة، لتوضيح خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، لمناقشة مشكلات مدارس النيل، وطالبت اللجنة بضرورة وضع خطة للانتهاء من الـ100 مدرسة للنيل، والتى تلقى دعم رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى كمشروع قومي، وذلك ضمن خطة التنمية 2030، مطالباً بسرعة الانتهاء من الـ16 مدرسة المقرر لها العامين القادمين، ليكون الإجمالى 25 مدرسة، حيث إنها تقدم تعليم جيد وشهادة دولية معتمدة.

كما أوصت اللجنة بزيادة دعم الجامعات الإقليمية لتنميتها ذاتيا، وتعزيز مواردها مع الاستفادة من تجربة الجامعات الحكومية الكبرى مثل جامعتى القاهرة وعين شمس، لمساندة الجامعات الوليدة، والتأكيد على عدم إدراج أى مشروع إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة خطته بطريقة صحيحة، مع التأكيد على عدم البدء فى مشروعات جديدة دون الانتهاء من المشروعات التى تم البدء فيها بالفعل مع مراعاة التحديد الدقيق للأولويات.