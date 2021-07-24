شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى: حياة كريمة مشروع إنساني والأضخم في تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "حياة كريمة" مشروع إنساني بامتياز، مضيفا أنه بلغة الأرقام هو الأضخم في تطوير البنية التحتية للدولة المصرية، وتحسين حياة أكثر من "نصف المجتمع" علي الأقل، من المتواجدين في القري، والنجوع والعزب الصغيرة.

وأضاف أحمد رمزى أن حياة كريمة هو مشروع القرن، موجها التحية للرئيس السيسي علي المشروع الأكبر في تاريخ الدولة المصرية وثقته أن يكون القائمين علي " مشروع القرن" شباب مصريين لديهم من الطموح والرؤية ما يتناسب مع "الحلم".

يذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021 يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.