شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ضوابط إعارة أعضاء هيئات التدريس وإجازة مرافقة الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم الجامعات، ضوابط بشأن مدد إعارات أعضاء هيئات التدريس وشرط إجازة مرافقة الزوج، وذلك كالتالى:

1 - يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

2 - لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.

3 - لا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس.

4 - لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.

5 - يجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.