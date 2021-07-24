مرصد الكهرباء: 15 ألف و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، تبلغ 15 ألف و450 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته، إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألف ميجاوات، مقابل 27 ألفا و900 ميجاوات أمس، في حين أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و500 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.