السيطرة على حريق باخرة نيلية بكورنيش الجيزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق هائل شب بعائمة نيلية بالقرب من فندق شهير بكورنيش النيل، مساء السبت.

والتهمت النيران الطابق العلوي للباخرة المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على العائمة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد أمني مكثف.