حريق باخرة الجيزة.. النيران تلتهم الطابق العلوي والمطافئ تسعى لتقليل الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الدفاع المدني مكافحة نيران عائمة نيلية بالقرب من فندق شهير بكورنيش النيل بالجيزة، مساء السبت.

والتهمت النيران الطابق العلوي للباخرة المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على العائمة وسط جهود قوات الحماية المدنية بسيارات ولنشات الإطفاء لتقليل حجم الخسائر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد أمني مكثف.