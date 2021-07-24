فيديو.. إخلاء 4 عقارات في محيط "عقار الإسكندرية المائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أخلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية 4 عقارات في محيط العقار الذي شهد وقوع ميل مفاجئ اليوم السبت في منطقة السيالة بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، ميل بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقا وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر فيما أخلى الحي العقار والعقارات المجاورة له.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغطية مباشرة لموقع العقار الذي شهد وقوع الميل المفاجئ.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد حدوث ميل بعقار بشارع خطاب بمنطقة السبالة وانفصاله عن العقار المجاور له، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وقال الأهالي إن السكان سمعوا صوت فرقعة وهرعوا إلى مغادرة المبنى عقب وقوع الميل المفاجئ، وتبين من الفحص، إن العقار المشار إليه حديث البناء ومكون أرضي و16 طابقا، وحدوث ميل وانفصاله عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقا، وحدوث تصدع وشروخات به وذلك دون إصابات أو خسائر حتى الآن.

وأصدر حي الجمرك قرارا بإخلاء العقار من السكان، ويجرى حاليا تنفيذ القرار بالعقار وعدد من العقارات المجاورة له، لحين التأكد من سلامة العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.