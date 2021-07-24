القبض على أبرز إرهابيي داعش

اسماعيل عبد الحي - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، القبض على أبرز إرهابي لما تسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.

ذكر بيان للخلية أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي “ولاية الجنوب” في جنوبي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في 19 يوليو الجاري، القبض على ما يسمى “والي بغداد” لدى تنظيم “داعش”.

وقالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية، من الإطاحة به بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية.

يذكر أن تنظيم “داعش” كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.

المصدر :العربية