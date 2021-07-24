الأردن يطعم الأطفال ضد فيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم السبت، إن الأردن سيبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر ضد مرض كوفيد-19 اعتباراً من غد الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح "فايزر- بيونتك" للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو الجاري، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس عندما كانت تسجل آلاف الإصابات الجديدة يومياً.

وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات أمس الجمعة.

ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 763437 إصابة و9933 وفاة.

وباتت العديد من الدول عبر العالم تطعم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.