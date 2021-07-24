العراق.. القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير في بغداد، مشيرا إلى أن “عناصر الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم”.

وقال في بيان صحفي: “دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات”.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود شهد تفجيرا في التاسع عشر من الشهر الجاري أودى بحياة 28 مدنيا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق انه ناجم عن عبوة ناسفة، ومن ثم تداولت وسائل إعلام عراقية أنباء عن أن التفجير ناجم عن عمل انتحاري، ليعلن تنظيم “داعش” الإرهابي فيما بعد تبنيه للعملية، مشيرا إلى أن المنفذ يدعى “حمزة” وهو أحد أعضاء التنظيم.