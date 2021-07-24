قتلى وجرحى جراء حريق هائل في مستودع شمال شرق الصين

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

اندلع حريق هائل في أحد المستودعات في تشانغتشون شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً حتى الآن، فيما أصيب 12 آخرون

ووفق وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فقد شبت النيرات في المستودع الذي يستخدم لتخزين تجهيزات لوجستية، ولا تزال عمليات الإغاثة سارية، وأن “التحقيق جار لكشف أسباب الحادث”.

ونشرت الوكالة صورا تظهر عناصر إطفاء يستخدمون سلالم ورافعات لتسلّق مبنى ذي واجهة زجاج يتصاعد منه الدخان.

والحوادث المماثلة شائعة في الصين حيث تكثر أيضا انهيارات المباني لأسباب تعود في غالبيتها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

ففي حزيران لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 16 آخرون في حريق اندلع في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، غالبيتهم من الأطفال. وأورد الإعلام الرسمي أن المبنى لم يخضع للتدقيق الإلزامي لمعايير الأمان.

وأثارت الكارثة استياء كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي إذ طالب ناشطون بتعزيز معايير الأمان والحماية من الحرائق.

في العام 2017، قضى أكثر من 24 شخصا في حريقين وقعا في بكين في حيين غالبية قاطنيهما من المهاجرين.

واندلع الحريق الأول في تشرين الثاني وقضى فيه 19 شخصا، وقد دفع السلطات إلى إطلاق حملة لهدم مبان غير آمنة في العاصمة، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من المهاجرين في خضم فصل الشتاء.

وفي 2010، قضى 58 شخصاً في حريق اندلع في برج مؤلف من 27 طبقة في شنغهاي.