إسرائيل.. خلافات بين حكومة بينيت حول الإجراءات ضد نتنياهو

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات بين حكومة التغيير التي يرأسها نفتالي بينيت.

ذكرت القناة الـ13 العبرية ظهر السبت أن خلافات جديدة طرأت خلال الأيام الماضية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية ايلي شاكيد.

ووفقاً للقناة العبرية، طرأت الخلافات بين بينيت وزيرة الداخلية، في الوقت الذي عارضت فيه الأخيرة قانون عرقلة نتنياهو.

يشار إلى أن وزير القضاء يروج للقانون الذي سيمنع المتهم جنائياً من تشكيل الحكومة لكن شاكيد تعارض ذلك بشدة.

من ناحية أخرى كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وبشكل سري قد وافق على الاقتراح وأيضاً ساعر مهتم بإقرار القانون في الكنيست الشتوي المُقبل.

وحذرت شاكيد يوم الجمعة، من أنها ستتنحى عن الحكومة إذا قُبل طلباً من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت خلال مقابلة مع صحيفة “مكور ريشون” العبرية، إلى أنها “إذا قامت الحكومة بعمل مخالف أيديولوجياً لمواقفنا، فلن نكون جزءاً منها، على سبيل المثال، إذا طالبت الإدارة الأمريكية بتجميد البناء في الضفة الغربية”.

و تحدثت أيليت شاكيد عن “الخطوط الحمراء” التي لا ينبغي تجاوزها والتي من شأنها أن تدفعها إلى الرحيل وزعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة.