الحرس الثوري يدفن ضحايا “احتجاجات المياه” في إيران بشكل سري

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

تسعى سلطات النظام الإيراني لإنهاء الاحتجاجات التي تشهدها محافظات خوزستان ضد أزمة المياه، بشتى الوسائل.

كشف تقرير لتلفزيون إيراني معارض، اليوم السبت، عن اعتقال السلطات الإيرانية العشرات من المحتجين على شح المياه في محافظة خوزستان، لافتا إلى إقدام قوات الحرس الثوري على ”دفن بعض الضحايا ممن سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن بشكل سري“ دون إطلاع ذويهم.

وقال التقرير المنشور على موقع تلفزيون ”إيران انترناشونال“، ”إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عشرات المحتجين في مختلف مدن محافظة خوزستان، فيما تشهد المحافظة أجواء أمنية مشددة لصد الاحتجاجات على شح المياه“.

ونقل التقرير عن منظمة حقوقية إيرانية قولها، إن عدد المعتقلين في احتجاجات خوزستان بلغ حتى اليوم السبت 102 شخصا من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم من 12- 18 عاما، لافتة إلى وصول عدد الضحايا الذي سقطوا إثر مواجهات مع قوات الأمن الإيراني إلى 9 قتلى على الأقل.

وبث التلفزيون المعارض شهادة لشهود عيان من أهالي محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية تفيد بأن ”قوات الحرس الثوري أقدمت على دفن عدد من ضحايا الاحتجاجات دون إطلاع ذويهم، وذلك بعدما رفض ذوو الضحايا شروطا للحرس الثوري مقابل تسليم جثث أبنائهم“.

ونقل التقرير عن أحد أهالي الضحايا قوله إن ”الحرس الثوري اشترط على ذوي ضحايا الاحتجاجات تسليم الهاتف الجوال الخاص بالقتلى، وقائمة بأسماء زملائهم من المحتجين في الميادين، والإبلاغ عمن شهدوا واقعة قتلهم على يد قوات الأمن الإيراني“. وهو ما رفضه أهالي الضحايا بشكل قاطع.

وذكر شاهد العيان، أن قوات الحرس الثوري قامت بدفن المواطن ”فرزاد فريسات“ صباح اليوم السبت دون إبلاغ ذويه؛ وهو أحد ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا على يد قوات الأمن الإيراني في مدينة ”الأحواز“.

وتشهد محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران) وفي مقدمتها مدينة ”الأحواز“ احتجاجات متواصلة منذ أوائل يوليو الجاري، وذلك احتجاجا على سياسة النظام بتحويل مسارات أنهار من المحافظة إلى مناطق آخرى، وما تلاه من نقص حاد في مياه الشرب والمياه المخصصة للزراعة.

وكانت مئات الشخصيات العامة في إيران من الفنانين والسينمائيين والكتّاب والأكاديميين قد أعلنوا عن تضامنهم مع المحتجين في خوزستان والأحواز، منددين باستخدام سلطات النظام للعنف والقوة بحق المحتجين، وذلك بعد تقارير حقوقية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الاحتجاجات.