الأردن: المتسللون عبر الحدود إلى إسرائيل “أجانب”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 5:46 مساءً

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، إن “الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني”.

وأضافت الوزارة عبر بيان، أن “الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.”

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أعلن صباح اليوم السبت اعتقال خمسة أشخاص حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن.

ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، تم رصد خمسة من المشتبه بهم عبروا الحدود من الأردن إلى “إسرائيل”

، ثم قامت قوات الجيش وحرس الحدود باعتقال أحدهم الذي لم يكن مسلحًا.

وأوضح أن قوات الجيش واصلت عمليات تمشيط وبحث مكثفة تخللها إغلاق محاور وتمكنت من اعتقال الباقين.