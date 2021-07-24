إيطاليا تواجه كورونا بـ”إجراء حاسم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

ضمن الجهود التي تبذلها إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا، فمن المقرر أن تفرض السلطات الإيطالية شهادة تطعيم إلزامية لـ كورونا Covid اعتبارًا من 6 أغسطس، وهي أحدث دولة في أوروبا تعلن عن مثل هذا البرنامج، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وستسمح هذه الخطوة لمن يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر والذين تلقوا جرعة واحدة ضد كورونا على الأقل بالوصول إلى مجموعة من الأماكن بما في ذلك المطاعم الداخلية ودور السينما والصالات الرياضية.

ومع ذلك، بعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم لن تكون هناك حاجة لتمرير الإجراء.

ويأتي ذلك بعدما، عاد الفيروس للظهور مرة أخرى في إيطاليا مدفوعًا بنوع السلالة الدلتا الأشد خطورة.

وتضاعف عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي مع الإبلاغ عن أكثر من 5000 إصابة يوم الخميس.

ويتم الآن تطعيم حوالي نصف الإيطاليين بالكامل – لكن موسم العطلة الصيفية يثني البعض عن الحضور لمواعيد تطعيمهم.

وأكدت إيطاليا أن أكثر من 4.3 مليون إصابة سجلت منذ بداية تفشي المرض مع ما يقرب من 128000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid.

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، السياسيين اليمينيين الذين يثبطون الشباب عن الذهاب للتطعيم وعلق قائلًا “إنها كانت بمثابة دعوة للموت”.