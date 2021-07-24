دولة الإمارات ترسل 56 طنا من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 56 طنا من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا.



وتحتوي المستلزمات على أسطوانات أوكسجين وأجهرة تنفس وجرعات من اللقاحات المضادة لجائحة "كوفيد-19" ومستلزمات طبية وقائية متنوعة، وذلك دعما للجهود الوطنية في إندونيسيا للتصدي للجائحة و التخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدالله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية بهذه المناسبة إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون في شتى المجالات.

وأضاف: "تعد إندونيسيا من أوائل الدول المستفيدة من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة جائحة كورونا"، منوها إلى أنه تم إرسال طائرة تحمل 20 طنا من المواد الطبية خلال شهر أبريل من العام 2020 لدعم الأطقم الطبية والعاملين بخط الدفاع الأول وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.